Jean Vianna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Vianna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Vianna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Vianna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Vianna 30 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Vianna de Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Vianna Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Vianna'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Vianna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Vianna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Flamengo U20

Jean Vianna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Vianna şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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