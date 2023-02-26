Jean Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Victor 21 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Victor Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Victor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Jean Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Victor'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Angra-RJ

1 Temmuz 2016 yılında CO Montijo

1 Temmuz 2018 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2020 yılında Santarém

23 Ocak 2021 yılında KF Skënderbeu

15 Ağustos 2022 yılında FC Dila

Jean Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Victor şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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