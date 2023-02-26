Jean Vital Ourega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Vital Ourega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Vital Ourega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Vital Ourega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Vital Ourega 17 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Vital Ourega Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Jean Vital Ourega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Vital Ourega'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Vital Ourega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Vital Ourega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Vital Ourega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Vital Ourega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Africa Sports

1 Ocak 2017 yılında AS Denguélé

21 Aralık 2017 yılında Karela United

1 Ocak 2019 yılında Buildcon FC

5 Temmuz 2019 yılında TP Mazembe

10 Ekim 2020 yılında Rayon Sports

30 Haziran 2021 yılında TP Mazembe

1 Şubat 2022 yılında Medeama

Jean Vital Ourega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Vital Ourega şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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