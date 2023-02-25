Jed Drew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jed Drew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jed Drew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jed Drew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jed Drew 29 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jed Drew Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jed Drew, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 14 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jed Drew'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jed Drew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jed Drew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Haziran 2022 yılında Macarthur
Jed Drew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jed Drew şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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