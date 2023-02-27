Jedilson Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jedilson Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jedilson Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jedilson Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jedilson Varela 28 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Jedilson de Oliveira Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jedilson Varela Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jedilson Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jedilson Varela'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jedilson Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jedilson Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jedilson Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jedilson Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Schifflange 95

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Canach

30 Haziran 2019 yılında Schifflange 95

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2021 yılında FC Jeunesse Canach II

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Jedilson Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jedilson Varela şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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