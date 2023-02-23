Jedrzej Grobelny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jedrzej Grobelny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jedrzej Grobelny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jedrzej Grobelny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jedrzej Grobelny 28 Haziran 2001 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jędrzej Grobelny şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jedrzej Grobelny Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jedrzej Grobelny'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jedrzej Grobelny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jedrzej Grobelny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jedrzej Grobelny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jedrzej Grobelny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2018 yılında Pogon II

6 Aralık 2018 yılında Pogon Szczecin

12 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2021 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

Jedrzej Grobelny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jedrzej Grobelny şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jedrzej Grobelny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Warta Poznań (-2017), Pogoń Szczecin

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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