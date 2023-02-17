Jef Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jef Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jef Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jef Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jef Colman 10 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jef Colman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jef Colman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jef Colman'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jef Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jef Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jef Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jef Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Zwarte Leeuw

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Jef Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jef Colman şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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