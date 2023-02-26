Jeferson Bahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeferson Bahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeferson Bahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeferson Bahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeferson Bahia 28 Mayıs 1992 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeferson Bahia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeferson Bahia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeferson Bahia'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeferson Bahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeferson Bahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeferson Bahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeferson Bahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Varzim

1 Temmuz 2019 yılında Penafiel

1 Ocak 2020 yılında Portimonense

3 Ağustos 2020 yılında Londrina-PR

30 Haziran 2021 yılında Portimonense

28 Ağustos 2021 yılında Amora FC

19 Ocak 2022 yılında Portimonense

21 Ocak 2022 yılında EC Água Santa

1 Nisan 2022 yılında Brusque-SC

27 Temmuz 2022 yılında EC Água Santa

28 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Jeferson Bahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeferson Bahia şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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