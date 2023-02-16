Jeferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeferson 22 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeferson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeferson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Jeferson'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jeferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeferson şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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