Jeferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeferson 9 Ocak 1986 tarihinde Caratinga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Gomes do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeferson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeferson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jeferson'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jeferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeferson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ASA

1 Ağu 2013 yılında Santa Rita

1 Ocak 2015 yılında CSA

1 Ağu 2015 yılında Coruripe

11 Aralık 2015 yılında CSA

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2017 yılında Campinense-PB

6 Aralık 2018 yılında Central

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2020 yılında Treze FC

13 Ocak 2022 yılında UNIRB

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Jeferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeferson şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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