Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil! İşte listenin birinci sırasındaki yeni isim

Dünyanın en zengin insanları listesi ve ünlü iş insanlarının servetleri de yayınlandı. Covid-19 ile birlikte tüm dünyada ekonomik sıkıntılar görülürken, dünyanın en zengin 20 milyarderinin serveti ise yüzde 68 büyüdü. Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Jef Bezos'dan Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.

İLK 10'DA TEK KADIN LOREAL'İN SAHİBİ

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1- Bernard Arnault – 198,8 milyar dolar – Louis Vuitton – Moet – Hennessy

2- Jeff Bezos – 193,3 milyar dolar – Amazon – Blue Origin’s

3- Elon Musk 182,1 milyar dolar – Tesla – Spacex

4- Bill Gates 132,1 milyar dolar – Microsoft

5- Mark Zuckerberg 130,8 milyar dolar – Facebook

6- Larry Page 116,4 milyar dolar – Google

7- Larry Ellison 116,3 milyar dolar – Oracle

8- Sergey Brin 112,6 milyar dolar – Google

9- Warren Buffett 103,7 milyar dolar – Berkshire Hathaway

10- Francoise Bettencourt Meyers – 93 milyar dolar – L’oreal

YOKSULLUK İSE ARTIYOR

Diğer bir yandan yoksulluk büyüyor. Birleşmiş Milletler’in araştırmaları, 1 milyar kişinin 2030’a kadar aşırı yoksulluğa sürükleneceğini söylüyor. Uzmanlar, bu kişilerden 250 milyonunun yoksulluğa itilmesinin doğrudan sebebinin salgınla mücadele için alınan kararlar olacağı görüşünü savunuyor.