Jeff Bezos uzaya seyahat etti, tarihe geçti! İşte Bezos'un uzaya fırlatıldığı an...

Dünyanın merakla beklediği uçuş gerçekleşti. ABD'li iş insanı Jeff Bezos merakla beklenen uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıdı.

Bezos’ın şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, Türkiye saati ile 16.10'da ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatıldı.

107 KİLOMETRE YÜKSEĞE ÇIKTI

Milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyan uzay aracı, yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

PİLOTSUZ UÇUŞ 10 DAKİKA SÜRDÜ

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İnsanlı ilk uzay uçuşu Apollo 11’in aya inişinin 52. yılında gerçekleşen Bezos'un uzay seyahati, başarıyla tamamlandı.

TARİHE GEÇTİLER

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti.

Oliver Deamen, "uzaya giden en genç", Funk ise "en yaşlı" kişiler oldu.

UZAYA FIRLATILAN EN BÜYÜK PENCERELİ KAPSÜL

Tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard uzay aracı, gelecekte uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirilirken; uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsül olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

Jeff Bezos, uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanmak için 5 Temmuz’da Amazon’daki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA