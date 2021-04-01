Jeff Bezos ve Amazon şirketi hakkında ifşa olan gizli belgeler şaşkına uğrattı!

Ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Ortaya çıkan çok gizli belgelere göre Bezos, kendisinin ve Amazonun itibarını korumak için Twitter'da trol ordusu kurdu.

GÖREVLERİ JEFF BEZOS'U ÖVMEK

Daily Mail'in yayınladığı belgelere göre grup, 2018'de "Vatias" kod adı ile kuruldu. Bu grubun işi ise Twitter'da sivil insan gibi davranarak Bezos'u övmek.

Sızdırılan "Küresel Sosyal CS Program Yönetimi" başlıklı belgenin, "Amazon.com gizli" kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Bezos'u ve şirketi övmek için işe alınan bu ordunun Twitter'da sistematik olarak Bezos hakkında olumsuz görüş yapan herkese saldırmakla görevlendirildiği öğrenildi.

ALGI YÖNETİMİ YAPMAKLA GÖREVLENDİRİLDİLER

Bezos'a ve şirkete kötü yorum yapanlara saldırmaları bir yana, şirketin itibarı için çalışan grup algı yönetimi de yaptı. Söz konusu grubun, şirket ve çalışma koşulları hakkında olumlu içerikler üretmekle yükümlü olduğu ortaya çıktı.

Amazon işçilerinin yaşadığı olumsuz çalışma koşulları hakkında trol grubunun, Amazon'un lehine Tweet'ler attığı ve şirketin itibarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

TROLLERİN KRİTERLERİ BELLİ OLDU

İfşa olan belgelerde, Verias projesinde işe alınacak kişilerde aranan özellikler de yer almaktaydı. İşe alım kriterlerinden birisi, özgün olmak, iyi bir mizah anlayışının bulunması ve temiz bir sicil kaydıydı. Gizli projede "elçi" olarak bahsedilen bu kişilere, ne yapıp yapamayacaklarını belirten bir metin de imzalattırıldı.

Bu grubun hedefinin "müşterinin güvenini kazanmak" olduğu ve aynı zamanda Amazon'la ilgili olumlu tüm yönlerin "artırılarak" paylaşılması gerektiği açıklandı.

Ticaret devi şirketi Amazon, daha önce şirket çalışanlarına uyguladığı ağır ve adil olmayan çalışma koşulları ile gündeme gelmişti. Özellikle mavi yakalı çalışanlar insani ihtiyaçlarını gidermenin bile sıkı bir şekilde denetlenmesinden rahatsız olduklarını dile getirmişti.