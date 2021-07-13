Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada eski Arizona Senatörü Jeffrey Lane Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Basında yer alan haberler sonrası Jeff Lane Flake merak konusu oldu. Peki Jeff Flake kimdir? Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

JEFF FLAKE KİMDİR?

Jeff Flake ya da tam adıyla Jeffrey Lane Flake siyasetçidir. Flake, 3 Ocak 2013 - 3 Ocak 2019 tarihleri arasında Arizona Senatörü olarak görev yapmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ADAYI JEFF FLAKE NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

31 Aralık 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Snowflake'de dünyaya geldi.

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.