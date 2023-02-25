Jefferson Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Arce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Arce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jefferson Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Arce 29 Mayıs 2000 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Stalin Arce Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Arce Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Arce'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

21 Haziran 2022 yılında CD Macará

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Jefferson Arce kimdir

Jefferson Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Arce şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SD Aucas (-2/2016)

Jefferson Arce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jefferson Arce nereli

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