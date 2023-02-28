Jefferson Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Caceres 22 Ağustos 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Justo Cáceres Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Caceres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Jefferson Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Caceres'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Caceres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jefferson_jcc/

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http://www.facebook.com/jeferson.cacereschavez.7

Jefferson Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2023 yılında FBC Melgar

Jefferson Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Caceres şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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