Jefferson Encada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Encada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Encada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Encada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Encada 17 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Anilson Silva Encada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Encada Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jefferson Encada, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Encada'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Encada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeffersonencada79/

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Jefferson Encada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Encada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Encada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Encada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2017 yılında Olhanense

30 Haziran 2018 yılında Sporting U19

27 Temmuz 2018 yılında Guimarães B

31 Ağustos 2020 yılında Leixões

31 Ocak 2022 yılında Pharco FC

Jefferson Encada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Encada şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jefferson Encada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting CP

Gine-Bissau takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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