Jefferson Feijao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Feijao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Feijao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Feijao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Feijao 16 Aralık 1986 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson da Silva Luciano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Feijao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Soccer MGMT Intermediações yapmaktadır. Jefferson Feijao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Feijao'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Feijao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Feijao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Feijao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Feijao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Paraná

1 Ocak 2011 yılında Ferroviária

1 Mayıs 2011 yılında Itaporã-MS

1 Ocak 2012 yılında Ypiranga-RS

1 Şubat 2012 yılında São José-SP

1 Eylül 2012 yılında Bragantino

1 Ocak 2013 yılında AA Caldense

1 Mayıs 2013 yılında Guarani

3 Aralık 2013 yılında Volta Redonda

30 Ocak 2014 yılında Guarani

1 Temmuz 2014 yılında Luziânia-DF

2 Aralık 2014 yılında AA Caldense

9 Mayıs 2016 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2017 yılında Ituano

1 Ocak 2018 yılında AA Caldense

14 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Piracicaba

21 Ekim 2020 yılında Portuguesa

5 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

27 Mayıs 2022 yılında Santa Cruz

Jefferson Feijao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Feijao şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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