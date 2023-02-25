Jefferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson 25 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Pereira de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Jefferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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