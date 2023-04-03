Jefferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson 9 Mart 2003 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Oliveira da Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Santos FC U20

31 Aralık 2021 yılında Vila Nova U20

23 Mayıs 2022 yılında Vila Nova FC

19 Ocak 2023 yılında Guimarães B

30 Haziran 2024 yılında Vila Nova FC

Jefferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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