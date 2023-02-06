Jefferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson 3 Ocak 1997 tarihinde Jaraguá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jefferson Junio Antonio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Jefferson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jefferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jefferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Goiás EC

22 Eylül 2021 yılında Atlético-GO

Jefferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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