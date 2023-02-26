Jefferson Orejuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Orejuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Orejuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Orejuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Orejuela 14 Şubat 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Orejuela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jefferson Orejuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Orejuela'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Orejuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Orejuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jefferson Orejuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Orejuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mayıs 2010 yılında Independ. U20

1 Ocak 2012 yılında Independiente

12 Ocak 2017 yılında Fluminense

15 Şubat 2018 yılında LDU Quito

31 Aralık 2019 yılında Fluminense

10 Ocak 2020 yılında Querétaro FC

23 Temmuz 2020 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2020 yılında Querétaro FC

19 Ocak 2021 yılında CS Emelec

31 Aralık 2021 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında Guayaquil City

Jefferson Orejuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Orejuela şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jefferson Orejuela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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