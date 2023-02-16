Jefferson Paulino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Paulino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Paulino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Paulino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jefferson Paulino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Paulino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Paulino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Paulino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Paulino 15 Kasım 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson da Silva Paulino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Paulino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Jefferson Paulino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Paulino'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Paulino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulinoje/

Jefferson Paulinoboyu ve yaşı kaç

Jefferson Paulino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Paulino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Paulino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Paulino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında GO Audax

22 Kasım 2018 yılında Audax-RJ

15 Aralık 2018 yılında Bangu-RJ

23 Nisan 2019 yılında Guarani

30 Nisan 2020 yılında Bangu-RJ

25 Haziran 2020 yılında Guarani

19 Şubat 2021 yılında Internacional

1 Haziran 2021 yılında Brusque-SC

3 Ocak 2022 yılında Santo André

11 Nisan 2022 yılında Ferroviária

8 Ağu 2022 yılında Ituano

31 Aralık 2022 yılında Ferroviária

11 Ocak 2023 yılında Ituano

Jefferson Paulino kimdir

Jefferson Paulino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Paulino şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jefferson Paulino nereli

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