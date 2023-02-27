Jefferson Portales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Portales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Portales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Portales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Portales 29 Kasım 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Carlos Portales Lavalle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Portales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Portales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Portales'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Portales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeffersonportalesoficial/

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Jefferson Portales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Portales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Portales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Portales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. San Martín

2 Mart 2021 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

Jefferson Portales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Portales şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jefferson Portales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

U de América (2015)

Peru U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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