Jefferson Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jefferson Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Quinonez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.