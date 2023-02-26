Jefferson Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jefferson Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jefferson Quinonez 23 Ocak 1999 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Manuel Quiñónez Angüisaca şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jefferson Quinonez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Quinonez'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jefferson Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jefferson Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında LDU de Loja
2 Ocak 2019 yılında GYE City FC B
29 Ocak 2020 yılında Gualaceo SC
1 Mart 2021 yılında Pelileo SC
1 Ağustos 2021 yılında Libertad FC
Jefferson Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jefferson Quinonez şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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