Jefferson Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Silva 3 Ocak 1997 tarihinde Jaraguá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Junio Antonio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Silva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Jefferson Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Silva'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jefferson Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Goiás EC

22 Eylül 2021 yılında Atlético-GO

Jefferson Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Silva şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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