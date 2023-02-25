Jefferson Troya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Troya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Troya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Troya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Troya 2 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Alberto Troya Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Troya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Jefferson Troya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Troya'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Troya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Troya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Troya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Troya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Camilo U20

1 Ocak 2019 yılında Norte América

1 Ağustos 2019 yılında Gafanha

1 Şubat 2020 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2021 yılında LDU Quito

1 Nisan 2022 yılında Dep. Meridiano

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Jefferson Troya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Troya şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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