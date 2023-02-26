Jefferson Vernaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vernaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Vernaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Vernaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Vernaza 7 Haziran 2001 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Alexi Vernaza Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Vernaza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Vernaza'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Vernaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Vernaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Vernaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Vernaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2020 yılında Emelec B

1 Eylül 2020 yılında Rocafuerte FC

5 Ekim 2020 yılında Emelec B

6 Ekim 2020 yılında Guayaquil FC

30 Kasım 2020 yılında Emelec B

1 Ocak 2021 yılında CS Emelec

9 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

30 Haziran 2023 yılında CS Emelec

Jefferson Vernaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Vernaza şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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