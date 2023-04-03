Jeffrey Adjei Broni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Adjei Broni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeffrey Adjei Broni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeffrey Adjei Broni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeffrey Adjei Broni 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeffrey Papayaw Adjei-Broni şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeffrey Adjei Broni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jeffrey Adjei Broni, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeffrey Adjei Broni'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jeffrey Adjei Broni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeffrey Adjei Broni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında FC Kopenh. U19
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Jeffrey Adjei Broni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeffrey Adjei Broni şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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