Jeffrey Dahmer'in babasından beklenmedik hamle! Netflix'e karşı harekete geçti

ABD'de 17 erkeği öldüren seri katil Jeffrey Dahmer'in anlatıldığı iki dizi sonrası Dahmer'in babası Lionel Dahmer, Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Jeffrey Dahmer'in babasından beklenmedik hamle! Netflix'e karşı harekete geçti 1

ABD'de seri katil Jeffrey Dahmer 1978 ve 1991 yılları arasında 17 erkeği öldürmüş ve son olarak bir kişinin elinden kaçıp polise sığınması sonucu evinde yapılan aramayla yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda ceset parçaları ve kafataslarının yanı sıra birçok cinayet aleti bulunan Dahmer tutuklanmıştı.

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Jeffrey Dahmer'in babasından beklenmedik hamle! Netflix'e karşı harekete geçti
Jeffrey Dahmer'in babasından beklenmedik hamle! Netflix'e karşı harekete geçti
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