Jeffrey Dahmer'in babasından beklenmedik hamle! Netflix'e karşı harekete geçti

ABD'de seri katil Jeffrey Dahmer 1978 ve 1991 yılları arasında 17 erkeği öldürmüş ve son olarak bir kişinin elinden kaçıp polise sığınması sonucu evinde yapılan aramayla yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda ceset parçaları ve kafataslarının yanı sıra birçok cinayet aleti bulunan Dahmer tutuklanmıştı.