Jeffrey Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeffrey Dlamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeffrey Dlamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeffrey Dlamini 14 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Jeffrey Mzwandile Dlamini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeffrey Dlamini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jeffrey Dlamini'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeffrey Dlamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeffrey Dlamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeffrey Dlamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeffrey Dlamini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Royal Eagles

2 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2019 yılında Real Kings

13 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Jeffrey Dlamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeffrey Dlamini şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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