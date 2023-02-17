Jeffrey Neral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Neral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeffrey Neral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeffrey Neral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeffrey Neral 9 Aralık 1997 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Jeffrey Virgil Neral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeffrey Neral Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus on Football BV yapmaktadır. Jeffrey Neral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jeffrey Neral'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeffrey Neral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeffrey Neral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeffrey Neral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeffrey Neral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Excelsior Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2014 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2015 yılında Sparta U21

1 Temmuz 2016 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta U21

9 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2018 yılında SteDoCo

1 Temmuz 2019 yılında Helmond Sport

27 Temmuz 2020 yılında Ergotelis

26 Ağu 2022 yılında Rupel Boom

Jeffrey Neral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeffrey Neral şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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