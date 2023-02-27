Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeffrey Sarpong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeffrey Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffrey Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeffrey Sarpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeffrey Sarpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeffrey Sarpong 3 Ağustos 1988 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Jeffrey Nana Darko Sarpong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeffrey Sarpong Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Jeffrey Sarpong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jeffrey Sarpong'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeffrey Sarpong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jeffreysarpong/

Jeffrey Sarpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeffrey Sarpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeffrey Sarpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeffrey Sarpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında Ajax Altyapı

1 Ocak 2006 yılında Ajax

1 Ocak 2010 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2010 yılında Ajax

1 Ağustos 2010 yılında Sociedad

1 Ocak 2012 yılında NAC Breda

30 Haziran 2012 yılında Sociedad

31 Ağustos 2012 yılında Hércules CF

31 Aralık 2012 yılında Sociedad

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında NAC Breda

24 Ağustos 2015 yılında Wellington P.

31 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2016 yılında PAE Veria

7 Temmuz 2017 yılında Elazığspor

4 Temmuz 2018 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında Panevezys

Jeffrey Sarpong kimdir

Jeffrey Sarpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeffrey Sarpong şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Abcoude Ajax (1995-2005)

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Jeffrey Sarpong nereli

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