Jefinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefinho 23 Şubat 1989 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Geraldo de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefinho, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefinho'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Duque de Caxias

1 Ocak 2014 yılında ABC FC

28 Şubat 2014 yılında UA Barbarense

1 Temmuz 2014 yılında Real Estelí FC

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Ethnikos

15 Eylül 2016 yılında Shukura

1 Ocak 2019 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

Jefinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefinho şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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