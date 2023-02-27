Jegors Novikovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jegors Novikovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jegors Novikovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jegors Novikovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jegors Novikovs 9 Şubat 2003 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jegors Novikovs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jegors Novikovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jegors Novikovs'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jegors Novikovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jegors Novikovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jegors Novikovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jegors Novikovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında FS Metta II

1 Ocak 2021 yılında Metta

15 Haziran 2022 yılında Riga

16 Haziran 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

4 Şubat 2023 yılında Auda

Jegors Novikovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jegors Novikovs şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jegors Novikovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS METTA Academy

Letonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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