Jeison Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Angulo 27 Haziran 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Andrés Angulo Trujillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Angulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeison Angulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jeison Angulo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeison Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeison Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında Cortuluá

30 Haziran 2016 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Şubat 2019 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

6 Ocak 2021 yılında Deportes Tolima

Jeison Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Angulo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jeison Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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