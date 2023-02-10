Jeison Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Chala 8 Aralık 1994 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jeison Daniel Chalá Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Chala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 593 F.G. yapmaktadır. Jeison Chala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jeison Chala'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeison Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeison Chala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeison Chala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2012 yılında U. Católica U20

5 Şubat 2013 yılında Independiente B

31 Aralık 2013 yılında U. Católica U20

17 Mart 2015 yılında CD Espoli

27 Şubat 2016 yılında LDU Portoviejo

29 Mart 2017 yılında CD Clan Juvenil

2 Ocak 2018 yılında Atl. Portoviejo

9 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

15 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

8 Ocak 2022 yılında CS Emelec

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

Jeison Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Chala şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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