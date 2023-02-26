Jeison Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Dominguez 31 Mayıs 1995 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Alfonso Domínguez Quiñónes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Dominguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeison Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jeison Dominguez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeison Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeison Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2013 yılında Barcelona SC B

14 Ocak 2014 yılında Ciudadelas

21 Ocak 2014 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2014 yılında Ciudadelas

24 Ocak 2015 yılında Barcelona SC

24 Ocak 2017 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2017 yılında Barcelona SC

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

28 Mayıs 2019 yılında CS Patria

5 Ocak 2020 yılında CD Olmedo

1 Mart 2021 yılında CD Juventud

1 Mart 2022 yılında Delfín SC

Jeison Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Dominguez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Jeison Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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