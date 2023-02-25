Jeison Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Mina 27 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Segundo Mina Váldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeison Mina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jeison Mina'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeison Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeison Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Oaxaca U20

1 Mart 2021 yılında Guayaquil SC

10 Mart 2022 yılında Barcelona SC

Jeison Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Mina şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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