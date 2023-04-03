Jekabs Maris Susts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jekabs Maris Susts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jekabs Maris Susts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jekabs Maris Susts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jekabs Maris Susts 10 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Jēkabs-Māris Šusts şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jekabs Maris Susts Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 8 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Jekabs Maris Susts'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jekabs Maris Susts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jekabs Maris Susts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Jelgava
8 Mart 2023 yılında JDFS Alberts
Jekabs Maris Susts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jekabs Maris Susts şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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