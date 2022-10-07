Jelkot Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jelkot Ustası görev tanımı nedir, Jelkot Ustası ne iş yapar, Jelkot Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jelkot Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jelkot Ustası Tanımı;

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Jelkot Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Jelkot Ustası Maaşları

Jelkot Ustası maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Jelkot Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jelkot Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.15

Meslek Adı :

Jelkot Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplanmış parçanın dış yüzeyini püskürtme yöntemiyle jelkotla kaplama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jelkot Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaya ve tatbik edilecek olan jelkotun özelliklerini belirlemek,

b) Jelkot karışımını hazırlamak, dinlendirmek,

c) Ortam sıcaklığına getirerek kullanıma hazırlamak,

d) Basınç kabını, pompayı, hortumları ve püskürtme tabancasını kontrol etmek,

e) Tüm bağlantıların yapıldığından ve sızdırma olmadığından emin olmak,

f) Test amaçlı püskürtme yapmak, akışkanlığı kontrol etmek,

g) Akış süresini ve jelleşme oranını kontrol etmek,

h) Kalınlık ölçümü yapmak,

i) Püskürtme yöntemiyle parçayı jelkot kaplama yapmak,

j) Parçayı tanımlı alanda sertleşmeye bırakmak,

k) Yüzeyde oluşan hataları düzeltmek,

l) İşlem sonunda parçaları kontrol etmek, kalıpların temizliğini yapmak,

m) Çalışma alanının ve kullanılan makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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