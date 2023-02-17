Jelle Duin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelle Duin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jelle Duin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jelle Duin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jelle Duin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelle Duin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelle Duin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelle Duin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelle Duin 27 Ocak 1999 tarihinde Heemstede şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelle Duin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jelle Duin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jelle Duin'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jelle Duin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jelleduin/

Jelle Duinboyu ve yaşı kaç

Jelle Duin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelle Duin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jelle Duin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelle Duin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2018 yılında AZ Alkmaar U21

2 Eylül 2019 yılında FC Volendam

30 Haziran 2020 yılında AZ Alkmaar U21

31 Temmuz 2020 yılında MVV Maastricht

1 Ocak 2021 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2021 yılında AZ Alkmaar

19 Ağu 2022 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2023 yılında AZ Alkmaar

Jelle Duin kimdir

Jelle Duin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelle Duin şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Koninklijke HFC, HFC Haarlem (-2010), AZ Alkmaar (2010-2018)

Jelle Duin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U16 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jelle Duin nereli

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