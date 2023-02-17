Jelle Van Der Heyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelle Van Der Heyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelle Van Der Heyden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelle Van Der Heyden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelle Van Der Heyden 31 Ağu 1995 tarihinde Arnhem şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelle Van Der Heyden Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Jelle Van Der Heyden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Jelle Van Der Heyden'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jelle Van Der Heyden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelle Van Der Heyden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jelle Van Der Heyden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelle Van Der Heyden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2015 yılında Twente

2 Eylül 2019 yılında Vendsyssel FF

Jelle Van Der Heyden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelle Van Der Heyden şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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