Jelte Pal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelte Pal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelte Pal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelte Pal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelte Pal 16 Ekim 2002 tarihinde Roosendaal şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelte Pal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tevreden Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jelte Pal'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jelte Pal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelte Pal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jelte Pal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelte Pal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2020 yılında Willem II U21

Jelte Pal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelte Pal şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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