Jemal Tabidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemal Tabidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jemal Tabidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jemal Tabidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jemal Tabidze 18 Mart 1996 tarihinde Samtredia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ჯემალ ტაბიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jemal Tabidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Foot yapmaktadır. Jemal Tabidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jemal Tabidze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jemal Tabidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jemal Tabidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jemal Tabidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jemal Tabidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KAA Gent U21

14 Şubat 2017 yılında Ural

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2017 yılında Ufa

30 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında KV Kortrijk

9 Temmuz 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Jemal Tabidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jemal Tabidze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Jemal Tabidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 25 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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