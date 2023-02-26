Jemali Giorgi Jinjolava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jemali Giorgi Jinjolava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jemali Giorgi Jinjolava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jemali Giorgi Jinjolava 28 Haziran 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ჯემალ-გიორგი ჯინჯოლავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jemali Giorgi Jinjolava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHALENA SPORT yapmaktadır. Jemali Giorgi Jinjolava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Jemali Giorgi Jinjolava'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jemali Giorgi Jinjolava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jemali Giorgi Jinjolava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jemali Giorgi Jinjolava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Saburtalo

31 Ağustos 2018 yılında F. Benidorm CD

31 Aralık 2019 yılında Saburtalo

10 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

10 Eylül 2020 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF B

30 Haziran 2022 yılında Saburtalo

Jemali Giorgi Jinjolava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jemali Giorgi Jinjolava şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jemali Giorgi Jinjolava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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