Jemali Giorgi Jinjolava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jemali Giorgi Jinjolava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jemali Giorgi Jinjolava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jemali Giorgi Jinjolava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jemali Giorgi Jinjolava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jemali Giorgi Jinjolava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jemali Giorgi Jinjolava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jemali Giorgi Jinjolava 28 Haziran 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ჯემალ-გიორგი ჯინჯოლავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jemali Giorgi Jinjolava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHALENA SPORT yapmaktadır. Jemali Giorgi Jinjolava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Jemali Giorgi Jinjolava'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jemali Giorgi Jinjolava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jemali Giorgi Jinjolava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Jemali Giorgi Jinjolava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jemali Giorgi Jinjolava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Saburtalo

31 Ağustos 2018 yılında F. Benidorm CD

31 Aralık 2019 yılında Saburtalo

10 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

10 Eylül 2020 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF B

30 Haziran 2022 yılında Saburtalo

Jemali Giorgi Jinjolava kimdir

Jemali Giorgi Jinjolava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jemali Giorgi Jinjolava şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jemali Giorgi Jinjolava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jemali Giorgi Jinjolava nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Zviad Natchkebia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zviad Natchkebia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zviad Natchkebia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zviad Natchkebia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reio Laabus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reio Laabus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakar Laghadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakar Laghadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakar Laghadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakar Laghadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Puri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Puri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Puri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Puri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi