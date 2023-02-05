Jemerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jemerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jemerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jemerson 24 Ağu 1992 tarihinde Jeremoabo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya,Monako uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jemerson de Jesus Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jemerson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fAirplay-Management yapmaktadır. Jemerson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jemerson'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jemerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jemerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jemerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jemerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Democrata

6 Ağu 2012 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2013 yılında Atlético-MG

31 Ocak 2016 yılında Monaco

6 Kasım 2020 yılında Corinthians

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında FC Metz

29 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG

Jemerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jemerson şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Jemerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 4 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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