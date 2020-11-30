Jen Selter'ın bal kabağı ile squat hareketi kötü bitti! Mankenin iç çamaşırı koptu

Amerikan fitness modeli Jen Selter, Cadılar Bayramı öncesi bal kabağıyla yaptığı squat çalışması sosyal medyada çok izlendi. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan model Selter, ani bir hareket ile eğildiği anda mayosunun kopmasına gülerek karşılık verdi. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.