Jeneratör Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Jeneratör Tamircisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Jeneratör Tamircisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Jeneratör Tamircisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Jeneratör Tamircisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Jeneratör Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Jeneratör Tamircisi Maaşları

Jeneratör Tamircisi maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Jeneratör Tamircisi maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jeneratör Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.02

Meslek Adı :

Jeneratör Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip ve modeldeki jeneratörlerin montaj, bakım ve tamirini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jeneratör Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Jeneratör kurulacak yerin uygunluğu, havalandırma vb. şartlarını sağlamak,

b) Beton zeminle jeneratör şasesi arasına ağaç takoz yerleştirmek,

c) Motorun çalışması sırasında atılan gazın zarar vermemesi için gerekli havalandırma şartlarını sağlamak.

d) Sıvı (benzin-dizel) ve gaz (doğalgaz ? LPG gazı) yakıtlar ile çalışan jeneratöre ait çelik şase, elektrik panosu ve diğer malzemeleri birbirlerine bağlayarak montaj işlemlerini yapmak,

e) Kullanılacak jeneratörün elektrik enerjisi üretim kapasitesini hesaplayarak mekanik motor ve egzoz, yakıt deposu gibi diğer aksamlar ile alternatör, çelik şase, otomatik kumanda panosu ve donanımı, otomatik yük transfer (kontaktör) panosu, açma kapama şalteri vb elektronik malzemelerden oluşan jeneratör montajını kullanma kılavuzu ve teknik şemaya uygun olarak gerçekleştirmek,

f) Elektrik panosunu ve motorun gücüne göre uygun programlamayı yapmak, çalışma düzenini test etmek,

g) Otomatik veya manuel olarak çalışacak konuma getirilen jeneratörün üreteceği elektriği; işyerinin kullandığı elektrik tesisatındaki kontrol sonrasında tespit edilen elektrik yükü taşıma kapasitesine göre elektrik panosunu ayarlamak.

h) Jeneratörün çalışma sistemini; kullanacak müşteriye uygulamalı olarak göstermek.

i) Jeneratörlerin periyodik kömür kontrollerini yapmak, aşınmış kömürleri değiştirmek, diyotlarını test etmek, arızalı olanlarını değiştirmek, radyatörün donmaması için antifrizini soğuk havalarda kontrol etmek, gerektiğinde değiştirmek.

j) Teknik şema üzerinden kontrolünü yapmak suretiyle arızayı tespit etmek. tespit edilen arızalı parçayı sökmek, gerekli tamiratı yapmak,

k) Mekanik motorun arızalanması durumunda arızanın yapılmasını sağlamak.

l) Tamirini yaptığı jeneratörün teknik şeması yoksa arızalarda arıza tespitinin kolaylıkla yapılabilmesi için teknik şemayı çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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