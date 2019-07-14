Jeneratörle balık avlayan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik ile yasa dışı balık avı yapan 2 kişi Jandarma ve Sahil Güvenliğe bağlı ekiplerce yakalandı.

Çatalca Irmağı ve Seyhan Nehri'nde sabah saatlerinde jeneratör ile balık katliamı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışmalarına başladı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptıkları çalışmada 2 kişi yakalanırken olayda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA